Baianese: Rinviato il Consiglio dell’Unione dei Comuni: Manca il Quorum a Avella

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni di Baianese, in provincia di Avellino, è stato rinviato a causa della mancanza di rappresentanti del Comune di Avella. La seduta, inizialmente programmata per venerdì, aveva come obiettivo principale la nomina del nuovo presidente dell’Unione, con Simone Rozza, sindaco di Quadrelle, già designato in pectore per tale incarico. Tuttavia, a causa dell’assenza di rappresentanti da Avella, la nomina è stata rimandata e si attende una nuova convocazione del consiglio

Resta da vedere quando avverrà la prossima convocazione del Consiglio e se si raggiungerà il quorum necessario per procedere con la nomina del presidente. Nel frattempo, gli occhi sono puntati su Avella, dove il futuro dell’Unione dei Comuni di Baianese è in attesa di una decisione chiave.

(Albino Albano)