SAN FELICE A CANCELLO. Settimana Europea dello Sport 2023

In occasione della Settimana Europea dello Sport 2023 il Comune Di San Felice a Cancello si è reso protagonista, con il proprio Patrocinio, una mattinata di intense attività sportive e con straordinaria partecipazione della Comunità. Il Maestro Raffaele Lettieri, promotore dell’ iniziativa , con la collaborazione ASD OASI San Feliciana Giovanni Cioffi, è già noto a livello territoriale e nazionale per la sua dedizione e costante impegno per il benessere psico- fisico, prerogativa indispensabile dello Sport.

Diversi gli interventi istituzionali dal Sindaco Emilio Nuzzo, il Consigliere Fiorenzo Della Rocca, Assessore Agli Eventi Diamante Borzillo, Consigliere Salvatore Savino ( con delega allo sport) fino ad arrivare alla partecipazione della scuola calcio di Antonio Martone , del prezioso intervento del Personal Trainer Diet Coach Vincenzo Verallo e la presenza dell’ Associazione Coerenza e Coraggio del Comune Afragola.

Non è mancata la riflessione del Maestro Raffaele Lettieri sul fenomeno della Violenza sulle Donne, sensibilità che lo vede attivo in diversi comuni limitrofi e una simulazione di tecniche antibullismo con il coinvolgendo di ragazzi presenti e rendendoli consapevoli della necessità di sapersi difendere. Per la collaborazione il Maestro Lettieri ringrazia Madonna Lanzillo, Esposito Antonio, Domenico Vinciguerra, Mena Passariello, Mariagrazia Del Monaco. Unanime nel sostenere i Valori dello Sport che oltre ad essere un momento di aggregazione diventa anche un momento per l’ apprendimento di stili di vita sani, attivi e di conseguenza benessere fisico e mentale della Comunità.