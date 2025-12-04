Truffa a 90enne a Pietradefusi: fermato un 17enne, caccia al complice

A Pietradefusi una donna ultranovantenne è stata vittima dell’ennesima truffa agli anziani, nonostante le continue campagne informative delle forze dell’ordine. Due malviventi hanno messo in atto la tecnica del “finto direttore di Posta”: spacciandosi per il nipote, hanno convinto l’anziana a consegnare tutti i gioielli che custodiva in casa. Quando i familiari si sono accorti dell’accaduto, hanno subito avvisato il 112. La Centrale Operativa dei carabinieri di Mirabella Eclano ha quindi diramato l’allerta alle pattuglie in zona, che in pochi minuti hanno intercettato l’auto dei truffatori.

Alla vista dei militari, i due sono fuggiti nelle campagne abbandonando la vettura. Uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il complice, un 17enne già noto per episodi simili, è stato individuato poco dopo dalla Polizia Stradale di Grottaminarda nei pressi del casello di Castel del Lago. Addosso gli sono stati trovati i gioielli sottratti all’anziana, successivamente restituiti alla famiglia. Il minorenne è stato denunciato per truffa aggravata, mentre proseguono le ricerche per rintracciare l’altro uomo. L’auto a noleggio utilizzata per il colpo è stata sequestrata.