Incidente sulla Nazionale a Cioffi (Eboli), l’auto si ribalta: ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale sulla strada nazionale in località Cioffi, a Eboli (provincia di Salerno), dove intorno alle 12:00 di oggi, giovedì 4 dicembre, due auto — una BMW e una Fiat Panda — si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stata la Panda, che dopo l’impatto ha perso il controllo, si è ribaltata e si è fermata rovesciata su un fianco.

Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 dei volontari Vopi dell’ASL di Salerno, quindi trasportata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine.