Il Natale prende vita ad Avellino: un mese di luci, sapori e spettacoli al Christmas Village

Il periodo più magico dell’anno è arrivato e, come da tradizione, tra le mete più amate dagli italiani spiccano i mercatini natalizi. Artigianato, specialità gastronomiche, spettacoli, artisti di strada, concerti e momenti di degustazione animeranno la seconda edizione dell’Avellino Christmas Village, in programma dal 6 dicembre all’11 gennaio in Piazza della Libertà. L’iniziativa, ideata e organizzata dall’Associazione Italia Eventi, è risultata vincitrice di un bando promosso dal Comune di Avellino, che ne ha concesso il patrocinio. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22, mentre nei weekend e nei festivi rimarrà accessibile fino a mezzanotte. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 6 dicembre alle 18 e sarà accompagnata dalla Street Band di Babbo Natale e dalle majorette con la Sound Lady.

«Tornare ad Avellino per il secondo anno consecutivo è per noi motivo di grande entusiasmo», afferma il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo. «Il nostro obiettivo è creare un vero e proprio villaggio natalizio dove trascorrere del tempo con chi si ama, pensando alle esigenze di tutta la famiglia: dai giochi e dalle attrazioni per i più piccoli, ai prodotti ricercati e alle attività capaci di coinvolgere i più grandi. Tutti potranno trovare il proprio angolo preferito e vivere un’esperienza che li appassioni».

Tra le attrazioni più amate dai bambini spicca la Casa di Babbo Natale, ospitata in una grande baita elegante dove è possibile scattare foto, sedersi sulla slitta, scrivere letterine e consegnarle agli elfi. Immancabile il Teatro nazionale dei burattini di antica tradizione di Mauro Apicella, con spettacoli dal vivo che vedono protagonista Pulcinella e tanti altri personaggi. A rendere l’atmosfera ancora più fiabesca torna anche l’antica Giostra Carillon, un viaggio nella magia per i più piccoli. Non manca la pista di pattinaggio sul ghiaccio, pronta a regalare momenti di puro divertimento tra luci scintillanti e melodie natalizie.

Ricco anche il programma di laboratori dedicati a grandi e piccini. In collaborazione con l’Istituto Superiore “Paolo Anania De Luca” verranno proposte attività artistiche che spaziano dall’acquerello alla decorazione, dalla ceramica alla scultura, fino a origami e tangram cinese. Grande curiosità anche per la gara di orienteering che si svolgerà nell’area pedonale del centro città, una sorta di caccia al tesoro che mette in gioco intuito e movimento. L’Istituto Alberghiero IPSEOA “Manlio Rossi” proporrà invece un gustoso appuntamento dedicato alla preparazione di una cake al cioccolato speziato con crema al latte e cannella, realizzata dai giovani allievi. La Pro Loco di Avellino offrirà inoltre la possibilità di partecipare alla Grande Tombolata di Natale, a un laboratorio di stampa xilografica e a un’attività creativo-didattica dal titolo “Ciak… si sogna”.

Il cartellone degli spettacoli sarà particolarmente ricco. Ad aprire le danze ci saranno “Le Zampognare di Padre Pio”, ma nell’arco del mese numerosi artisti raggiungeranno Piazza della Libertà. I visitatori potranno ascoltare la musica tradizionale dell’Antiqua Giostra, le sonorità popolari del Gruppo Odissea Popolare, del Gruppo Madonna di Bagni e de I Virtuosi della Tarantella, oltre al sound del Gruppo SMS, dei Vient e Terra, dei Blue Street Band, della Tino Pascucci Band, de La Tarantella dell’Irpinia di Angelo Napolillo e dei Cantatiemp. Non mancheranno le esibizioni dei Marimba e Deejay, dei Tarantellati, della St. Thomas Gospel Family, del Gruppo Zompa Cardillo, della band scozzese Pipe, degli Anema Longa Project, del Puccio Chiariello Trio, della Tarantella Montemaranese e le performance di Kristina Vicinanza Unplugged e dei Percussioniamo.

A tutto questo si uniranno gli spettacoli degli artisti di strada: giocolieri come Lino’s e Sir. Co’, le apparizioni della mascotte BrainRot, i dinosauri, le magiche bolle di sapone, i trampoli e la giocoleria di Fabiola, oltre alla comicità del professor Trepiccione. A completare l’atmosfera ci sarà il tradizionale mercatino natalizio, che riunisce artigiani e piccoli produttori provenienti da tutta Italia. Qui sarà possibile acquistare e assaggiare salumi, formaggi, taralli, conserve, dolci tipici, liquirizia, cioccolato, e scoprire creazioni artigianali come addobbi natalizi, oggetti d’arredo, borse, bijoux e accessori unici.