“Per Cieli Nuovi e Terra Nuova”: la nuova raccolta poetica di Nicola Prebenna presentata ad Avellino

Martedì 25 marzo 2025, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione del libro Per Cieli Nuovi e Terra Nuova, la più recente raccolta poetica di Nicola Prebenna, pubblicata da Il Terebinto Edizioni. L’evento vedrà la partecipazione di Sergio De Piano e Angelo Michele Imbriani, con la moderazione della giornalista Floriana Guerriero. Sarà presente l’Autore, pronto a dialogare con il pubblico sulla sua opera.

Un percorso poetico tra ricerca e speranza

Inserita nella collana Carmina Moderna, questa nuova raccolta di Prebenna si distingue per la sua profondità tematica e il suo linguaggio evocativo. Nei versi dell’autore emergono riflessioni sull’esistenza, il tempo, la memoria e la redenzione, delineando un cammino interiore che parte dall’inquietudine per giungere alla speranza.

La poesia come luce nell’oscurità

Le poesie di Per Cieli Nuovi e Terra Nuova si pongono come una ricerca spirituale che attraversa il dolore per approdare a un nuovo orizzonte di significato. Nella prefazione al volume, il critico Carlo Di Lieto sottolinea come la scrittura di Prebenna “apra un varco luminoso al grigiore dell’esistenza e un bagliore di luce tenue sull’oscuro Male della Storia umana”.

Con la sua voce poetica intensa e immagini suggestive, Nicola Prebenna invita i lettori a un viaggio di introspezione e scoperta, confermandosi come una delle voci più significative della poesia contemporanea.

L’appuntamento di martedì 25 marzo sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e della poesia, desiderosi di incontrare l’autore e lasciarsi guidare attraverso le parole e i sentimenti che animano questa nuova raccolta.