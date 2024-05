Sabato 1 giugno alle 20:30 si terrà l’evento “Call for Humanity – Avellino Progetto Partecipato contro il genocidio”, presso la sede del Comitato elettorale di Antonio Gengaro, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

Durante la serata, l’attore Massimiliano Foà leggerà i testi dell’autore palestinese Mahmoud Dervish con le musiche dell’italo-egiziano Abracadarab, offrendo al pubblico la possibilità di riflettere sul drammatico scenario che si sta verificando a Gaza.

Rosanna Sirignano, candidata alle elezioni amministrative con APP sarà presente per rispondere alle domande dei partecipanti e accogliere le riflessioni promuovendo così un confronto costruttivo e consapevole sulla situazione in Palestina e sulle responsabilità politiche dei paesi occidentali tra cui l’Italia.

“Noi di Avellino Prende Parte crediamo che sia urgente in questo momento schierarci in modo chiaro e determinato contro un genocidio a cui stiamo assistendo in diretta, non solo per una questione umana, ma anche politica. Assistiamo con sgomento alla soppressione delle voci palestinesi che non trovano spazio e legittimità nei media mainstream. Anche questa forma di censura è causata da un processo di disumanizzazione intriso di razzismo e islamofobia, due forme di discriminazione diffuse anche sul nostro territorio e che crediamo essere necessario affrontare per eliminarle.” commenta Rosanna Sirignano, che da quasi vent’anni si occupa di mondo arabo-islamico.

L’evento sarà un’occasione unica per ritrovare la nostra umanità, affinché Avellino sia città aperta al mondo, perché la partecipazione significa soprattutto non restare indifferenti.