AVELLINO. Un cielo pieno di blu e di sogni il flesh mob “Voce nel Vento”, i pensieri dei ragazzi di E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo.

L’ETS Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo di Avellino ha offerto un piccolo, grande contributo, al flash mob che si terrà domani mattina a Mercogliano, in Piazza Municipio, preparando, con i suoi ragazzi e ragazze dei laboratori clinici, tanti cartoncini colorati di blù, su cui sono stati scritti i loro sogni e le loro speranze.

Ogni messaggio verrà legato ad un palloncino azzurro che durante il flash mob, verrà lasciato volare nel cielo.

Il M.I.D. ringrazia questa cooperativa, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti di chi vive i disturbi dello spettro Autistico, per essersi impegnata anche per l’organizzazione dell’evento di domenica.

Tanti palloncini che volano nel blù del nostro cielo, portando con sé la nostra speranza ed il nostro impegno che questi ragazzi e le loro famiglie, non siano più solo una “VOCE NEL VENTO”, ma, che con la vicinanza di tanti Cittadini e delle Istituzioni, possano vedere realizzate le loro speranze e i loro sogni!!!

“Mi coloro di blu e nel mio cuore ci sei tu”.