Atripalda, incendio distrugge una baracca: Vigili del Fuoco in azione alle prime luci dell’alba

Un incendio divampato all’alba di mercoledì ha distrutto una baracca situata lungo la Strada Provinciale 5, alle porte di Atripalda, in provincia di Avellino. L’allarme è scattato intorno alle 5:30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco è stata inviata sul posto.

Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti la piccola struttura, utilizzata come deposito per attrezzi da giardinaggio e come ricovero per alcuni animali da cortile. Nonostante la violenza del rogo, i pompieri sono riusciti a contenere l’incendio ed evitare che si propagasse alle abitazioni vicine. L’area circostante è stata messa in sicurezza dopo ore di lavoro.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma la baracca è andata completamente distrutta. Le autorità locali, inclusi i Carabinieri e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio.

Il caso ha destato preoccupazione tra i residenti, data la vicinanza delle fiamme alle case e la rapidità con cui il fuoco si è propagato. Per ora, le ipotesi rimangono aperte.