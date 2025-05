Altavilla Irpina, il sindaco Mario Vanni condanna il grave episodio di violenza: “La nostra comunità ripudia ogni forma di violenza”

In merito al grave episodio verificatosi nella notte tra sabato e domenica nel centro di Altavilla Irpina, il sindaco Mario Vanni ha espresso il suo profondo dispiacere per il ferimento di un giovane coinvolto nell’incidente, sottolineando che si tratta di un fatto che colpisce duramente la comunità locale.

“È un episodio che ci colpisce profondamente, non solo a livello istituzionale, ma anche e soprattutto a livello umano”, ha dichiarato il sindaco Vanni, condannando fermamente quanto accaduto. Il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine, che sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente e stanno conducendo le indagini per fare piena luce sulla vicenda. “A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno costante nella tutela della sicurezza del nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco.

Mario Vanni ha ribadito che Altavilla Irpina è una comunità che ripudia ogni forma di violenza e che crede fermamente nella legalità e nel rispetto delle regole. “L’omertà non appartiene alla nostra terra”, ha dichiarato il sindaco, invitando la comunità a non chiudere gli occhi di fronte a episodi simili. “È fondamentale che tutti noi ci impegniamo e ci assumiamo la responsabilità di preservare la serenità e il futuro del nostro paese”, ha concluso.

L’episodio, che ha scosso profondamente la cittadinanza, rimarca l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla legalità, invitando alla collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire un ambiente più sicuro per tutti.