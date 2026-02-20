Agricoltura irpina, vertice in Regione con l’assessore Maria Carmela Serluca: sul tavolo vincoli, pascoli e produzioni tipiche

Si è svolto un incontro presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania tra l’assessore Maria Carmela Serluca e una delegazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino composta dal presidente Roberto Salvante, dal vicepresidente Salvatore Moscariello (delegato alla Forestazione) e dal consigliere Luca Russo, con delega al CSR – Complemento di Sviluppo Rurale.

Nel corso dell’incontro, il presidente Salvante ha espresso apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrate dall’assessore, sottolineando l’importanza di un dialogo costante e costruttivo tra istituzioni e professionisti del settore. È stata inoltre ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione già avviata tra l’Assessorato e l’Ordine provinciale, nell’interesse del comparto agricolo e forestale irpino.

Tra i temi affrontati, particolare rilievo è stato dato alle criticità legate ai Piani di gestione della Rete Natura 2000. Il vicepresidente Moscariello ha evidenziato la necessità di riattivare il tavolo tecnico per valutare eventuali modifiche alla Delibera n. 617 del 4 novembre 2024, alla luce dei vincoli che incidono sulle produzioni agricole e zootecniche. In particolare, sono state rappresentate le problematiche connesse alle attività di pascolo e all’utilizzo dei boschi, nonché le ripercussioni su produzioni tipiche quali il Caciocavallo Silano.

Il consigliere Russo ha infine posto l’attenzione sulle questioni relative al CSR, segnalando i ritardi nell’istruttoria delle pratiche presentate nel 2024. In tal senso, è stata avanzata la richiesta di attivare un confronto preventivo con l’Ordine prima della pubblicazione dei nuovi bandi, al fine di condividere indirizzi operativi e prevenire criticità nella fase di presentazione delle domande.

L’incontro si è concluso in un clima di collaborazione istituzionale, con l’impegno reciproco a proseguire il confronto sui temi strategici per lo sviluppo del settore agricolo e forestale della provincia di Avellino.

(Comunicato stampa)