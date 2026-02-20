NAPOLI. A forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga. Tratto in arresto un 16enne dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padova, hanno notato uno scooter il cui conducente stava percorrendo la strada a forte velocità; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Nazionale ed aver impattato contro un’auto in transito, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 11 involucri di marijuana, 9 involucri di hashish, 26 di cocaina, 24 di crack e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.