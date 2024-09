UN ANNO DI MOSTRE AL MUSEO IRPINO: CALEIDOSCOPIO DANIMARCA

Il Museo Irpino accoglie nuovamente l’arte contemporanea con la mostra Caleidoscopio Danimarca, un omaggio ad alcuni dei maggiori esponenti dell’arte danese: Asger Jorn, Henry Heerup e Jorgen Haugen Sorensen. Curata da Andrea B. Del Guercio, l’esposizione fa parte del progetto culturale “Un anno di mostre al Museo Irpino”, promosso dalla Provincia di Avellino.

L’esposizione

“Caleidoscopio Danimarca” getta uno sguardo sui nuovi scenari artistici del nord Europa, presentando opere di maestri e giovani emergenti danesi. La mostra esplora la forte espressività della cultura artistica della Danimarca, un paese che, pur rimanendo in gran parte sconosciuto al grande pubblico italiano, vanta una tradizione artistica vivace e innovativa.

L’iniziativa rappresenta una prosecuzione della mission del Museo Irpino, impegnato a valorizzare sia il proprio patrimonio storico che le nuove forme di espressione artistica, aprendo le proprie porte a un pubblico sempre più vasto e variegato. Il ciclo espositivo “Caleidoscopio”, giunto alla sua quarta edizione, conferma questa visione.

Il progetto

Curato dal Museo Irpino in collaborazione con l’associazione MontoroContemporanea e l’Associazione Culturale Italo-Danese DIAA, e con il patrocinio dell’Ambasciata danese a Roma, l’evento mira a promuovere l’interscambio culturale tra Italia e Danimarca. “Dopo l’esplorazione di Germania e Cina, ho proposto di rivolgere lo sguardo verso la Danimarca, per scoprire una realtà espressiva in gran parte inedita”, spiega il curatore Andrea B. Del Guercio.

Gli artisti in mostra

Oltre ad omaggiare Jorn, Heerup e Sorensen, Caleidoscopio Danimarca espone le opere di 16 artisti contemporanei, tra cui Agnete Brinch, Nathalie Cohn, Finn Have e Felix Pedersen, rappresentando la diversità e il dinamismo del panorama artistico danese.

Inaugurazione e orari di visita

La mostra sarà inaugurata venerdì 4 ottobre alle ore 18 presso il Museo Irpino nel Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino e sarà aperta fino al 30 novembre 2024.

Orari: dal martedì al sabato, 09:00-13:00 e 16:00-19:00.

L’ingresso è libero e gratuito.

Un evento imperdibile per scoprire e immergersi nelle idee visive di una compagine artistica unica nel suo genere.