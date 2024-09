Baccalà Village fa tappa a Marcianise dal 26 al 29 settembre

Baccalà Village, il grande evento gastronomico dedicato al baccalà, nato da un’idea dello chef Antonio Peluso, approda a Marcianise (CE) presso il Polo fieristico A1 Expo di Caserta Sud. L’evento, a ingresso libero, si terrà da giovedì 26 settembre a domenica 29 settembre, dalle ore 18.30 alle 24.00 e promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione.

Durante queste quattro giornate, gli appassionati avranno l’opportunità di gustare una vasta gamma di piatti a base di baccalà, preparati con cura e creatività per esaltare le qualità di questo ingrediente versatile e ricco di storia.

Tra le specialità proposte dallo chef scellato spiccano gli gnocchetti con crema di zucchine e baccalà, il tradizionale baccalà all’insalata e la polpettina con polenta e baccalà. Grande ritorno di questa edizione le due pizze: una versione bianca con baccalà, provola e radicchio e una versione rossa con baccalà, capperi, olive nere e pomodorino del piennolo.

L’area showcooking, dalle 19.00 alle 20.00, sarà curata dallo chef padrone di casa in collaborazione con l’Istituto Albergiero ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise. Durante la quattro giorni si alterneranno i migliori chef che faranno degustare nuove ricette pensate appositamente per l’occasione. In particolare, giovedì 26 ci sarà lo chef Giuseppe Auricchio del Ravida Resort di Pompei; venerdì 27 sarà la volta dello chef Agostino Malapena del Vega Food di Caserta; sabato 28 lo chef docente dell’Istituto Alberghiero di Marcianise Angelo D’Alessandro e domenica 29 si chiuderà con un doppio appuntamento, a pranzo lo chef Antonio Peluso e la sera lo chef Christian Oliviero del Dejavu di Pozzuoli.

Oltre all’aspetto culinario, Baccalà Village offrirà un ricco programma di intrattenimento per tutte le età con musica non-stop e un ampio spazio dedicato ai più piccoli con un’area giochi.

Antonio Peluso, ideatore dell’evento e fondatore anche della Locanda del Baccalà a Marcianise (CE) ha un obiettivo preciso: “promuovere una cucina che valorizzi la materia prima, rispettandone la tradizione ma anche esplorando nuove strade creative. Credo fermamente che la qualità del cibo inizi dalla cura degli ingredienti, e sono orgoglioso di poter portare avanti questa cultura, dove ogni piatto racconta una storia e ogni sapore evoca un ricordo.”

Baccalà Village si configura quindi non solo come un evento gastronomico, ma anche come un’opportunità per riscoprire il valore della cucina tradizionale, arricchita da innovazioni culinarie. Un appuntamento che unisce gusto, divertimento e cultura, pensato per tutta la famiglia.