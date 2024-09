Il Centro Studi “Forma il tuo Futuro” Ricerca Docente di Materie Scientifiche

Il Centro Studi Forma il tuo Futuro, con sede a Cicciano (Napoli), è alla ricerca di un docente di materie scientifiche per ampliare il proprio staff. Le materie di interesse includono matematica, geometria, informatica e chimica.

Questa rappresenta un’importante opportunità per insegnanti qualificati e appassionati di discipline scientifiche, desiderosi di far parte di una realtà educativa dinamica e in espansione, con una missione chiara: formare il futuro degli studenti.

Come candidarsi Per chi fosse interessato alla posizione, è possibile contattare il responsabile del Centro Studi, il dott. Michele La Cerra, al numero 338 373 4479 per maggiori informazioni e dettagli sulla candidatura.

Non perdere questa occasione per contribuire alla formazione delle nuove generazioni!