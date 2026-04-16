Salute della Donna: all’Ospedale Bollino Rosa di Ariano Irpino l’(H)Open Week in collaborazione con Fondazione Onda

L’Asl Avellino conferma l’impegno per la promozione della salute della donna offrendo per un’intera settimana – dal 22 al 29 aprile – visite ambulatoriali gratuite con prenotazione obbligatoria

Un’intera settimana dedicata al benessere femminile e alla medicina di genere. In occasione della decima edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, il 22 aprile, l’Asl Avellino conferma il proprio impegno sul fronte della prevenzione partecipando all’(H)Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

Dal 22 al 29 aprile 2026, l’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, aderente al network Bollino Rosa, offrirà alle donne della provincia di Avellino servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti in diverse aree specialistiche.

L’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza e la cura delle principali patologie che colpiscono l’universo femminile, garantendo un accesso facilitato a esami e consulenze in ginecologia, neurologia, urologia, cardiologia, psicologia e nella prevenzione dell’osteoporosi.

«L’Open Week nasce dalla volontà di mettere realmente la donna al centro del sistema sanitario, riconoscendo le sue specificità per garantire cure più eque ed efficaci – afferma il Direttore Generale dell’Asl Avellino Maria Concetta Conte – Il nostro impegno è volto a superare ogni disuguaglianza, potenziando la medicina di prossimità per rispondere ai bisogni concreti attraverso un approccio sanitario orientato al genere, per rendere la salute un diritto accessibile e personalizzato».

IL CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI GRATUITE

ATTIVATE PRESSO L’OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 13:30

AL NUMERO 0825.877365

Visita Neurologica

Date: 23 e 27 aprile 2026

Orario: 09:00 – 11:30

Sede: 4° piano – UOC Neurologia

Visita Ginecologica + Ecografia Ginecologica

Date: 24 e 28 aprile 2026

Orario: 09:00 – 12:00

Sede: 4° piano – Ambulatorio Ginecologia

Visita Cardiologica ed Elettrocardiogramma (ECG)

Data: 24 aprile 2026

Orario: 10:00 – 12:00

Sede: 4° piano – Ambulatori stanza 4, blocco A

Visita Urologica + Ecografia Renale e Vescicale

Data: 27 aprile 2026

Orario: 15:00 – 19:00

Sede: 4° piano – Ambulatori

MOC DEXA

Data: 28 aprile 2026

Orario: 15:00 – 18:00

Sede: UOC Diagnostica per Immagini

Visita per Osteoporosi

Data: 28 aprile 2026

Orario: 15:15 – 18:30

Sede: 1° piano – UOC Medicina



Colloquio Psicologico (con accesso libero senza prenotazione)

Date: 23 e 24 aprile 2026

Orario: 10:00 – 14:00

Sede: Percorso Rosa presso UOSD Pronto Soccorso