Quei partigiani in divisa nera: i Carabinieri nelle Quattro Giornate di Napoli

Un incontro si terrà ad Avellino il 1° marzo 2025 alle ore 17:00 presso il Circolo della Stampa, Palazzo della Prefettura, per approfondire il ruolo dei Carabinieri nelle Quattro Giornate di Napoli. Il convegno, intitolato “Quei partigiani in divisa nera”, metterà in luce il contributo dell’Arma nella lotta contro l’occupazione nazista, ricordando il coraggio e il sacrificio di quei militari che decisero di schierarsi con il popolo napoletano.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti. Pasquale Luca Nacca introdurrà e coordinerà i lavori, mentre Antonio Argenio, presidente dell’UNUCI Avellino, porterà i saluti istituzionali.

Tra gli interventi previsti, Gianluca Amatucci parlerà dello sbarco alleato a Salerno, snodo fondamentale per la liberazione dell’Italia meridionale. Paolo Speranza si concentrerà sulla rappresentazione cinematografica delle Quattro Giornate, analizzando il celebre film di Nanni Loy. Gerardo Troncone affronterà il tema “Quei treni che non partirono”, approfondendo episodi meno noti della Resistenza e il loro impatto sulla guerra.

L’evento è organizzato con il supporto di diverse realtà culturali, tra cui Quaderni di CINEMASUD e il Gruppo Archeologico Avellano “Werner Johannowsky”. L’incontro vuole mantenere viva la memoria storica e onorare coloro che, pur indossando una divisa, scelsero di lottare per la libertà.

Le Quattro Giornate di Napoli, tra il 27 e il 30 settembre 1943, furono un episodio straordinario della Seconda Guerra Mondiale: una città intera insorse contro l’occupazione tedesca, liberandosi prima dell’arrivo degli Alleati. In questo contesto, i Carabinieri ebbero un ruolo determinante, spesso pagando con la vita il loro impegno.

L’appuntamento di di Avellino sarà un’importante occasione per riscoprire una pagina di storia e riflettere sul valore della resistenza, anche in ambito militare.