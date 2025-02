Ariano. Inaugurato un circolo per anziani al piano di zona di Cardito.

Un nuovo circolo per anziani per l’aggregazione degli anziani e la lotta alla solitudine della terza età, è stato inaugurato ieri sera 27 febbraio 2024, al piano di zona Cardito del comune di Ariano Irpino.

Il circolo, di cui è presidente Gerardo Iannone e come vice Maria Spina Pratola è un’attenzione dedicata agli over 50enni, all’interno di attività e progetti per tutte le età e a servizio della comunità.

Il sito del circolo, è adiacente al Palazzetto dello sport, messo a disposizione dell’amministrazione comunale, come risposta ad una richiesta di un gruppo di cittadini, come luogo di aggregazione, impegno sociale, promozione di cultura e attenzione alla salute psicofisica delle persone.

All’inaugurazione sono intervenuti, Enrico Franza ( Sindaco di Ariano Irpino ) e Pasqualino Molinario ( Assessore alle politiche sociali ).

Franza, nonostante fosse in corso al Comune, l’approvazione del bilancio, ha voluto con la sua presenza e quella dell’assessore Molinario, ringraziare i presenti e la vicinanza dell’amministrazione comunale, per queste iniziative sociali dedicate alle persone della terza età. Ma, ha chiesto anche di allargare l’iniziativa ai giovani di cui alcuni presenti in sala, per un lavoro comune. Parole di encomio, sono state rivolte anche alla signora Maria Spina, per il suo impegno costante nel volontariato, a servizio della comunità arianese. Inoltre, ha promesso a breve, di finanziare la ristrutturazione dei locali del circolo, per renderlo più accogliente e funzionale.

Bellissima iniziativa.

Carmine Martino