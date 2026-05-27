Peppino Gargani ricordato da De Luca: “Volto umano della Democrazia Cristiana”

“Tra i Mostri Sacri della democrazia cristiana l On. Peppino Gargani, giurista d’impareggiabile talento, è stato – a livello nazionale – il volto umano del partito, che ha ricostruito il Paese. Parlamentare di lungo corso, molto apprezzato dai più autorevoli editorialisti italiani, Peppino Gargani ha sempre mantenuto un rapporto stretto con l’irpinia, alla cui crescita sociale, culturale ed economica ha destinato quotidianamente le sue singolari capacità di insigne Uomo delle Istituzioni” Lo dichiara l’on. Franco De Luca parlamentare emerito della Democrazia Cristiana con Rotondi

On. Franco De Luca