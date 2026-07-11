Tangenziale di Napoli, intensificati i controlli contro l’uso del cellulare alla guida: 271 patenti ritirate nel primo semestre

La Polizia di Stato di Napoli ha intensificato i controlli sulla Tangenziale di Napoli per contrastare l’uso improprio del telefono cellulare durante la guida, una condotta sempre più diffusa che continua a rappresentare una delle principali cause di distrazione e incidentalità stradale.

Nello specifico, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno svolto servizi mirati che, nel primo semestre dell’anno, hanno consentito di accertare 217 violazioni dell’articolo 173 del Codice della Strada, che vieta l’utilizzo di apparecchi elettronici durante la guida. Il dato ha fatto registrare un incremento di 148 violazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In tutti i casi gli operatori hanno disposto il ritiro immediato della patente di guida, come previsto dalla normativa vigente.

La Polizia di Stato ricorda che l’utilizzo dello smartphone alla guida, per telefonare, inviare messaggi, consultare mappe o navigare sui social network, comporta pericolosi momenti di distrazione, durante i quali il conducente perde il pieno controllo del veicolo. Un comportamento che, al pari della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, riduce sensibilmente i tempi di reazione ed aumenta il rischio di incidenti.