Baiano, il beach volley accende l’estate in Piazza Francesco Napolitano

di Nunzia Pecorelli

BAIANO – Sport, spettacolo e tanta voglia di stare insieme. Piazza Francesco Napolitano si conferma il cuore pulsante dell’estate baianese grazie al torneo di beach volley che, dopo la prima settimana di gare, sta già conquistando atleti, appassionati e curiosi.

Sono 22 le squadre ai nastri di partenza di una manifestazione che, fin dalle prime sfide, ha regalato partite combattute, entusiasmo e un clima di sana competizione. Ogni sera il campo allestito in piazza si anima con incontri avvincenti, trasformando il centro cittadino in un punto di ritrovo per giovani, famiglie e appassionati.

L’evento conferma ancora una volta il valore dello sport come occasione di aggregazione e socialità, capace di trasmettere principi importanti come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, il sacrificio e il senso di appartenenza alla comunità. A rendere ancora più vivace il torneo contribuiscono anche i nomi, spesso originali e divertenti, scelti dalle squadre partecipanti, espressione della creatività e dello spirito goliardico che accompagna la manifestazione.

Dopo una prima settimana ricca di emozioni, la competizione entra ora nel vivo. Le prossime giornate saranno decisive per delineare il quadro delle squadre protagoniste delle fasi finali e decretare quella che riuscirà a conquistare il titolo di questa edizione.

Il torneo si sta affermando come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate baianese, dimostrando come lo sport possa diventare un momento di incontro, partecipazione e condivisione per l’intero Mandamento Baianese.

L’appuntamento è quindi alle prossime sfide, con la certezza che lo spettacolo non è finito e che il campo di Piazza Francesco Napolitano continuerà a regalare emozioni fino all’ultima battuta.