insieme Napoli, maxi controlli della Polizia: arrestato 21enne con oltre un chilo di droga, identificate 177 persone tra Porta Capuana e Porta Nolana

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per il contrasto al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Montecalvario durante un servizio di controllo del territorio nei Quartieri Spagnoli. I poliziotti, mentre transitavano in via De Deo, all’angolo con vico Lungo Gelso, hanno notato il giovane assumere un atteggiamento sospetto e tentare di allontanarsi alla vista della pattuglia.

Gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto a controllo, trovandolo in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: dieci panetti di hashish e 56 involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 1,3 chilogrammi, oltre a una bustina contenente circa 21 grammi di ketamina, sei grammi di cocaina e nove grammi di ecstasy.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e 405 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Per il 21enne sono quindi scattate le manette.

Controlli straordinari tra Porta Capuana e Porta Nolana: identificate 177 persone

Nelle giornate di ieri e lunedì sono proseguiti anche i controlli straordinari del territorio nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana, nell’ambito del piano di sicurezza predisposto dalla Questura di Napoli.

L’attività ha visto impegnati gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza e del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 177 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, e controllati 108 veicoli. I servizi rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo volto a rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente sensibili della città.