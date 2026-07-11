Mugnano del Cardinale, il grazie del sindaco Napolitano: «Una comunità unita rende ancora più bella la festa della nostra Patrona» (foto)

MUGNANO DEL CARDINALE – Alla vigilia della solenne processione di Maria Santissima delle Grazie, il sindaco Alessandro Napolitano e l’Amministrazione comunale hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con spirito di servizio e senso di appartenenza, hanno contribuito alla manutenzione, al decoro e alla pulizia del paese per accogliere al meglio la Patrona.

Negli ultimi giorni numerosi volontari si sono messi al lavoro per rendere Mugnano ancora più ordinato e accogliente, offrendo il proprio tempo e le proprie energie affinché ogni strada e ogni angolo del paese fossero pronti ad accogliere migliaia di fedeli.

Un impegno silenzioso ma prezioso che il primo cittadino ha voluto sottolineare.

«Le grandi comunità si riconoscono nei piccoli gesti. Quando tante persone decidono di mettersi insieme, gratuitamente e con entusiasmo, per il bene del proprio paese, significa che esiste un patrimonio umano straordinario. A tutti loro va il mio più sincero grazie. La festa della Madonna appartiene a tutti noi e vedere così tante persone collaborare è motivo di orgoglio per l’intera comunità», dichiara il sindaco Alessandro Napolitano.

L’Amministrazione comunale ha espresso un particolare ringraziamento a Filomeno, Vincenzo, alla squadra della Comunità Montana, a Ninuccio Bianco, e a tutti coloro che, anche lontano dai riflettori, hanno lavorato con dedizione per garantire il decoro del paese in vista della processione.

Un riconoscimento speciale è stato rivolto anche al signor Luigi Rozza, per aver completato gli interventi di manutenzione che hanno contribuito a migliorare ulteriormente gli spazi interessati dal passaggio della sacra effigie.

«Dietro una grande festa non ci sono soltanto gli eventi – conclude il sindaco – ma soprattutto le persone. Sono loro il cuore pulsante di Mugnano del Cardinale. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale rivolgo un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato con passione e generosità. Domani la Madonna attraverserà un paese ancora più bello grazie al lavoro di una comunità che, quando si unisce, sa dare il meglio di sé».