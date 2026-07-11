Sperone, al via i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Elia Profeta: comunità riunita per l’atto di affidamento e l’accensione delle luminarie

Con un momento di intensa spiritualità e partecipazione popolare hanno preso ufficialmente il via a Sperone i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Elia Profeta, patrono della comunità.

Nella serata di ieri si è svolto il tradizionale atto di affidamento della comunità a Sant’Elia, un momento di preghiera che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, associazioni e volontari. Al termine della celebrazione si è tenuto il corteo dalla chiesa parrocchiale al piazzale dedicato al Santo, dove è avvenuta la suggestiva accensione delle luminarie, segnando simbolicamente l’inizio della festa patronale 2026.

Il ricco programma religioso proseguirà dall’11 al 19 luglio con il novenario quotidiano, il Santo Rosario e la celebrazione eucaristica. Il momento più atteso sarà lunedì 20 luglio, giorno dedicato a Sant’Elia Profeta, con la tradizionale giornata dei battenti, le celebrazioni liturgiche e, nel pomeriggio, la solenne processione delle venerate statue di Sant’Elia Profeta e Sant’Eliseo, che attraverserà le principali strade del paese.

Anche il calendario civile offrirà numerosi appuntamenti di intrattenimento. Dopo l’accensione delle luminarie, il 19 luglio spazio alla musica con Frank Aiello e gli Evolutionist. Il 20 luglio, in piazza Luigi Lauro, si terrà il Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano”. Il 21 luglio sarà la volta del White Party, mentre il 22 luglio la serata sarà dedicata alla sfilata storica degli Yuppies e al Sant’Elia Kids Party.

Gli eventi proseguiranno il 23 luglio con il concerto di Ermal Meta nell’area mercato e si concluderanno il 24 luglio con il concerto delle Ebbanesis, seguito dallo spettacolo di fuochi pirotecnici che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.

Il parroco e il Comitato Festa hanno rivolto un sentito ringraziamento alla comunità di Sperone, alle autorità civili, religiose e militari, alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, dando il benvenuto ai tanti visitatori che nelle prossime settimane raggiungeranno il paese per prendere parte ai solenni festeggiamenti in onore di Sant’Elia Profeta.