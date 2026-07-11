Stazione Eav San Giuseppe Vesuviano: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Trieste e Trento a San Giuseppe Vesuviano, hanno sorpreso il predetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla tettoia d’ingresso della Stazione della Circumvesuviana per poi cederla ad un soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il 19enne, che è stato trovato in possesso di 380 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, sulla tettoia in questione, un involucro di hashish del peso di circa 10 grammi e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.