Mugnano del Cardinale e Sperone in festa: Francesca Napolitano e Saverio Bianco hanno detto “sì”

Una giornata ricca di emozioni e di gioia quella vissuta ieri da Francesca Napolitano, di Sperone, e Saverio Bianco, di Mugnano del Cardinale, che hanno coronato il loro sogno d’amore pronunciando il fatidico “sì” davanti a parenti e amici.

La celebrazione del matrimonio ha unito non solo due giovani sposi, ma anche due comunità del Mandamento Baianese, che si stringono con affetto intorno alla nuova famiglia, condividendo uno dei momenti più belli della loro vita.

Per Francesca e Saverio si apre ora un nuovo capitolo, fatto di amore, complicità e progetti da costruire insieme, con l’augurio che il loro cammino sia sempre illuminato dalla serenità e dalla felicità.

Un augurio speciale agli sposi giunge dalla famiglia Prevete, che desidera esprimere tutto il proprio affetto e la vicinanza in questo giorno così importante.

Alla coppia i più sinceri auguri di una lunga vita insieme, ricca di amore, salute e soddisfazioni.