AL VIA ‘NATALE D’EMOZIONI’ CON ‘PER MANO MIA’ DI DE GIOVANNI E IL CONCERTO DELL’8 DICEMBRE

Napoli, 4 dicembre – è San Giovanni a Teduccio, nell’area orientale di Napoli, la tappa del nuovo tour de I Misteri di Napoli, il programma di visite guidate della fondazione Il Canto di Virgilio proposto nella rassegna Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, ideata e promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, finanziata nell’ambito dell’accordo per la Coesione della Regione Campania. Quattro visite guidate sono in programma domani, venerdì 5 dicembre, e sabato 6 dicembre alle 10 e domenica 7 dicembre alle 9:30 e alle 11:30. Punto di incontro il sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista. Ad arricchire il tour degli appuntamenti speciali nella Chiesa di San Vincenzo de Paoli, nel Rione Sanità

Lunedì 8 dicembre prende il via anche la kermesse Natale d’Emozioni, a cura della fondazione Il Canto di Virgilio, un ciclo di sette spettacoli dedicato al Natale a Napoli. Si parte nel giorno della festa dell’Immacolata, proprio quando la città si trasforma: le chiese diventano teatri dell’anima, le strade risuonano di canti e invocazioni, le storie si fanno rito e la musica assume il valore di una preghiera collettiva.

Il primo evento (8 dicembre, alle 12, nel teatro Il Pozzo e il Pendolo) è “Per mano mia” di Maurizio De Giovanni: Paolo Cresta trasforma il giallo in una riflessione sulla colpa e sulla grazia, ambientata in una Napoli-presepe attraversata dal mistero. Segue (8 dicembre, alle 18, nella Chiesa di San Potito) “Na’ notte ’e stelle”, concerto dell’Immacolata diretto da Carlo Morelli, che accende la città nel suo primo rito di luce, restituendo la coralità della festa come segno di devozione e rinascita.

“Vedi Napoli Sacra e Misteriosa continua a coinvolgere tutte le aree della nostra città, ciascuna ricchissima di bellezze da scoprire e valorizzare con eventi e tour. Nel prossimo weekend sarà la volta di San Giovanni a Teduccio e della Sanità – dichiara l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato –. Tutta la città sta vivendo un momento straordinario e, anche nel Ponte dell’Immacolata, Napoli si conferma, ancora una volta, tra le destinazioni più amate dai turisti. Viene premiata la nostra programmazione, capace di valorizzare l’intera città, quartiere per quartiere, senza lasciare indietro nessuno, attraverso politiche attente a distribuire in modo equilibrato l’offerta turistica e i flussi di presenze”.

Con il tour de I Misteri di Napoli sarà possibile visitare il quartiere di San Giovanni a Teduccio, un territorio che custodisce tradizioni religiose e popolari, in particolare la Chiesa di San Giovanni Battista e il suo campanile, noto perché “suona da solo”, secondo un’antica leggenda popolare. Il percorso conduce tra cappelle affrescate del Cinquecento, decorazioni lignee e splendidi rivestimenti d’argento che raccontano la profonda devozione del popolo. Accanto alla chiesa, l’Oratorio della Confraternita dell’Ave Gratia Plena rivela uno scrigno di arte e spiritualità, con immagini votive e testimonianze che intrecciano sacro e vita quotidiana.

Ad arricchire il tour un incontro speciale nella Chiesa di San Vincenzo de Paoli alla Sanità, riaperta quest’anno. Sabato 6 dicembre, alle 19, Wanda Marasco e Antonio Emanuele Piedimonte sono protagonisti dell’incontro “Sacro nemico: la Torre incantata di Palasciano”, che esplora le zone d’ombra e di luce della spiritualità napoletana, attraverso la figura di Ferdinando Palasciano — medico, scienziato e visionario — e la leggenda della sua “Torre incantata”. A seguire “Lirismo e spiritualità nella musica sacra”, concerto dell’Orchestra Collegium Philarmonicum diretta da Gennaro Cappabianca, con la soprano Maria Grazia Schiavo.