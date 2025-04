Il Comune di Avellino sostiene gli inquilini morosi degli alloggi ERP con un contributo regionale

Il Comune di Avellino ha deciso di tendere una mano agli inquilini degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che si trovano in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione. L’ente di Piazza del Popolo ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di 175 mila euro, destinato a sostenere le morosità pregresse per un totale di 57 domande, ritenute idonee ed ammissibili, presentate nell’ambito dell’Avviso per l’Assegnazione del contributo regionale.

Il contributo di solidarietà, che potrà variare da un minimo di mille euro a un massimo di 5 mila euro, è stato concepito per coprire fino all’80% delle morosità pregresse, offrendo un importante supporto economico agli inquilini che, a causa di difficoltà temporanee, non sono riusciti a rispettare gli obblighi legati ai canoni di locazione.

Questo intervento permette agli assegnatari degli alloggi ERP che si sono detti disponibili a rateizzare il proprio debito, di reinserirsi in un percorso di legittimità e mettersi in regola con i pagamenti. Si tratta di un segnale di solidarietà, che non solo aiuta a superare la situazione di morosità, ma offre anche una nuova opportunità a coloro che, purtroppo, si sono trovati a dover fronteggiare momenti di difficoltà economica.

L’amministrazione comunale, attraverso questo intervento, conferma il proprio impegno verso i cittadini e cerca di favorire una maggiore inclusione sociale, aiutando le famiglie a riprendere il controllo delle proprie situazioni abitative e finanziarie.