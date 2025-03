ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI AVELLINO – QUADRIENNIO 2025/2029

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPR 8 luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”) e dal regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini Territoriali PPC, adottato nella seduta del 13 novembre 2024 e approvato dal Ministro della Giustizia in data 14 novembre 2024, si comunica che le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Avellino per il quadriennio 2025/2029 si svolgeranno in modalità telematica secondo il seguente calendario:

Prima votazione: da lunedì 31 marzo a martedì 1 aprile 2025;

Seconda votazione: da martedì 2 aprile a lunedì 7 aprile 2025;

Terza votazione: da martedì 8 aprile a lunedì 14 aprile 2025;

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine entro le ore 17:00 di lunedì 24 marzo 2025, ovvero sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Sarà garantita l’adeguata diffusione delle candidature attraverso il sito internet dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni. Le domande di candidatura potranno essere presentate presso la segreteria dell’Ordine o inviate tramite PEC (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2009) all’indirizzo oappc.avellino@archiworldpec.it . Il voto sarà espresso in modalità elettronica attraverso la piattaforma online SkyVote, che fornirà agli iscritti apposite indicazioni tecniche per lo svolgimento delle operazioni di voto. I nominativi dei candidati saranno pubblicati in ordine alfabetico, previa estrazione a sorte della lettera da cui iniziare. Per ulteriori informazioni, gli iscritti possono contattare la segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Avellino.

“Con l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Avellino, si apre una nuova fase per la nostra comunità professionale. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, lavorando con impegno per la tutela e la valorizzazione della professione, per il supporto ai colleghi e per il miglioramento dei servizi offerti dall’Ordine. Abbiamo promosso l’innovazione, il confronto e la formazione continua, consapevoli del ruolo fondamentale che gli architetti ricoprono nella trasformazione del territorio e nella qualità della vita delle persone. La scelta di svolgere queste elezioni con modalità telematiche rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione e la semplificazione, garantendo massima accessibilità e trasparenza. Colgo questa occasione per ringraziare tutti i consiglieri, i colleghi e il personale dell’Ordine per il prezioso lavoro svolto e per il costante spirito di collaborazione. Auguro ai candidati un confronto costruttivo e alla futura amministrazione un quadriennio proficuo, all’insegna della continuità e dell’innovazione. Rimango, come sempre, a disposizione della nostra comunità professionale, con l’auspicio che l’Ordine possa continuare a crescere e a rappresentare al meglio gli interessi della categoria e della collettività.” Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.