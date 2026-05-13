“Sembrava una cosa impossibile”: a Villa Dora l’incontro tra La Casa sulla Roccia e Giffoni Experience

ll prossimo 15 maggio, alle ore 10:30, la comunità “La Casa sulla Roccia” aprirà le porte della propria sede di Villa Dora a Claudio Gubitosi, Fondatore di Giffoni Experience e ad una sua delegazione, per un incontro che segna l’unione tra il valore sociale della riabilitazione e il potere narrativo del cinema.
L’evento, nato sotto lo slogan “Sembrava una cosa impossibile”, in perfetta unione con il tema scelto per quest’anno dalla Direzione artistica di Giffoni, rappresenta un momento cruciale nel percorso di crescita della comunità.
Al centro del confronto istituzionale, moderato da Giuseppe De Mita, promotore di questa iniziativa, vi è la presentazione del docufilm realizzato all’interno della struttura,Io, di nuovo un’opera nata per dar voce al vissuto degli ospiti e candidata a essere parte integrante della narrazione cinematografica del Giffoni Film Festival.