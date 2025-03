Irpinia, stangata sul gas: la bolletta più cara della Campania

Il 2024 ha visto un forte rincaro delle bollette del gas per gli abitanti dell’Irpinia, che hanno registrato la spesa media annua più alta della Campania: 1.128 euro, circa 300 euro in più rispetto alla media regionale. A rivelarlo è un’indagine di Facile.it, che evidenzia un aumento generalizzato dei costi energetici a livello nazionale.

Nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela è cresciuta del 18,2%, mentre il gas ha subito un rincaro del 3% tra gennaio e febbraio. Il passaggio obbligato al mercato libero, inoltre, ha messo in difficoltà molte famiglie, che si trovano a fronteggiare tariffe spesso meno convenienti e più instabili.

Per contrastare questi aumenti, è fondamentale confrontare le offerte disponibili, valutare attentamente le condizioni contrattuali e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. L’adozione di soluzioni come termostati intelligenti e isolamento termico può contribuire a ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette.

Nonostante le difficoltà, una gestione oculata delle spese energetiche può aiutare le famiglie a limitare gli impatti economici e a trovare soluzioni più sostenibili nel lungo periodo.