Scafati, incendio in fabbrica: si sospetta un errore umano

Scafati – Un violento incendio è divampato in una fabbrica di materiali edili in via Santa Maria La Carità, generando una densa colonnata di fumo visibile a chilometri di distanza. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Sarno, impegnati per ore nel contenimento delle fiamme, rese più aggressive dal vento.

Le prime indagini suggeriscono che il rogo possa essere stato causato da un gesto involontario: un operaio avrebbe usato un accendino per rimuovere una fascetta di plastica da un pacco, innescando accidentalmente l’incendio. L’uomo si sarebbe poi allontanato ignaro del pericolo.

L’incendio ha reso l’aria irrespirabile, costringendo i residenti a chiudersi in casa. Alcuni hanno segnalato difficoltà respiratorie, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Ingenti i danni alla struttura e ai materiali presenti, mentre si valutano le possibili conseguenze ambientali. L’operaio coinvolto è stato ascoltato dalle autorità per ricostruire l’accaduto.