Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, da martedì 7 gennaio torneranno nella sede di corso Vittorio Emanuele le nove classi trasferite a via Zigarelli. Il presidente Buonopane: “Rispettato il cronoprogramma”

Da martedì 7 gennaio torneranno nella sede centrale di corso Vittorio Emanuele le classi del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” che erano state temporaneamente trasferite presso l’edificio di via Zigarelli per permettere di eseguire alcuni importanti interventi nello storico plesso.

Il trasloco è cominciato questa mattina e sarà completato nella giornata di domani. Sono interessate nove classi del Convitto. Anche nell’area cantiere non sarà più necessario l’utilizzo dei prefabbricati, allestiti per consentire alcune attività alla scuola.

I lavori di miglioramento e messa in sicurezza sono quasi terminati. Restano da completare interventi all’esterno dell’immobile. Si tratta di un investimento pari a circa due milioni di euro, finanziati dal Pnrr.

“Nel pieno rispetto del cronoprogramma, le classi del Convitto costrette al trasferimento tornano nella sede storica – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. In questo periodo, abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi, sia per gli allievi sia per il personale scolastico, anche con altre forme di collaborazione. Un ringraziamento è doveroso agli uffici che stanno seguendo questo e altri progetti. L’edilizia scolastica resta in cima alla nostra agenda di lavoro. E ciò vale per i lavori più importanti, così come per la manutenzione ordinaria di nostra competenza”.