Gli agricoltori del Mandamento Baianese festeggiano un risultato storico

Oggi è una giornata di grande soddisfazione per gli agricoltori del Mandamento Baianese. L’Associazione di Agricoltori Valle del Clanio, guidata dal presidente Biagio Arbucci, celebra un importante traguardo per il settore agricolo locale.

Il riconoscimento ufficiale delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio dal 27 al 29 agosto 2024 rappresenta un momento cruciale. La Regione Campania, con il **Decreto di Giunta Regionale n.533 dell’11 ottobre 2024** e il successivo **Decreto Ministeriale n.0629889 del 28 novembre 2024**, ha infatti decretato l’eccezionalità dell’evento calamitoso, attivando interventi significativi per il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

Con il **DRD N°1013 del 30 dicembre 2024**, è stato approvato il bando “Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Campania SRD06 – Investimenti per la Prevenzione ed il Ripristino del Potenziale Produttivo Agricolo”, che prevede un sostegno del 100% per le aree colpite. Tra i territori interessati figurano i comuni del Mandamento Baianese, ovvero Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, Sperone, Quadrelle, e altre zone della provincia di Avellino e Caserta. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a **7.741.634,29 euro**.

Il presidente Biagio Arbucci ha sottolineato il ruolo attivo delle aziende agricole locali durante i sopralluoghi effettuati dalla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e dai tecnici regionali. “Un grosso ringraziamento va ai tecnici Andrea Palmese e Domenico Combatti della Comunità Montana, che con rapidità ed efficienza hanno avviato l’iter per il riconoscimento, e all’onorevole Vincenzo Alaia e all’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, che hanno lavorato instancabilmente per garantire le risorse necessarie al ripristino dell’attività agricola,” ha dichiarato Arbucci.

Questo risultato segna un punto di svolta per gli agricoltori del territorio, che iniziano il 2025 con ottimismo e nuove prospettive per il futuro. “Inizia questo nuovo anno con il piede giusto per tutto il comparto agricolo del territorio,” ha concluso il presidente.