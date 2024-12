Campagna: Red Fryk – Hey dona il suo libro al M.I.D. in occasione delle festività natalizie

Lo scorso agosto, nel comune di Campagna, il Movimento Italiano Disabili (M.I.D.) aveva avuto l’onore di incontrare Red Fryk – Hey, attivista nazionale per i diritti delle persone con autismo. L’incontro, organizzato su proposta della coordinatrice comunale Chiara Careri, è stato un momento significativo di confronto e sensibilizzazione.

In quell’occasione, l’attivista aveva scritto una lettera indirizzata al sindaco di Campagna, Laura Nargi, per sollecitare l’apertura del Centro per l’Autismo di Valle, un tema di cruciale importanza per il territorio. La lettera, carica di sensibilità e determinazione, aveva aperto un dialogo costruttivo, portando il sindaco ad avviare un approccio basato su quella che è stata definita una “rivoluzione gentile.”

Con l’arrivo delle festività natalizie, Red Fryk – Hey ha rinnovato il legame con il M.I.D. Campania, rappresentato dal coordinatore regionale Giovanni Esposito, donando una copia del suo libro. Questo volume, che rappresenta una testimonianza concreta del suo attivismo e del suo impegno per i diritti delle persone con autismo, sarà non solo conservato agli atti del Movimento, ma diventerà un importante strumento educativo.

Infatti, il libro sarà presentato nelle scuole nell’ambito delle iniziative programmate per il nuovo anno, offrendo agli studenti un’opportunità di approfondimento e riflessione sull’autismo, attraverso la voce diretta di chi lo vive quotidianamente e ne affronta le sfide.

Il gesto di Red Fryk – Hey sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e individui impegnati per una società più inclusiva e consapevole. Grazie alla sua determinazione e al supporto del M.I.D., la battaglia per i diritti delle persone con autismo continua, con la speranza di un futuro migliore per tutti.