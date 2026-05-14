Forino (Av) : L’ Azienda Agricola De Maio sul podio italiano grazie al riconoscimento del prestigioso, Premio Industria Felix

Stamani a Napoli, presso l’Auditorium di Città della Scienza, si è svolta la 71ª edizione del Premio Industria Felix, prestigioso riconoscimento nazionale assegnato alle eccellenze imprenditoriali italiane che si distinguono per performance gestionali, solidità finanziaria e sostenibilità complessiva (9ª edizione regionale).

Sono state premiate 86 imprese campane, di cui 12 della provincia di Avellino. Tra quelle salite sul podio troviamo l’Azienda Agricola De Maio di Forino, con un fatturato di 3.552.000 euro ed un utile di 940.000 euro.

Nata nel 1993 ad opera del sig. Saverio De Maio, l’Azienda Agricola De Maio ha saputo sfruttare negli anni la grande esperienza maturata nel settore agroalimentare sin dalla fine degli anni Settanta, grazie anche ad uno spirito imprenditoriale aperto al territorio ed alle sue potenzialità.

È da alcuni anni, però, che la stessa azienda si è resa leader grazie al dott. Vincenzo De Maio, che ha ereditato dal padre la passione e l’esperienza, portando all’interno dell’azienda innovazione e tecnologia, senza mai rinnegare la tradizione familiare, che dona continuità al lavoro.

Così l’Azienda Agricola De Maio, correndo e concorrendo al passo con i tempi, sfrutta fonti di energia rinnovabile come il fotovoltaico e rispetta l’integrità del territorio di Forino con l’agricoltura integrata e biologica, specializzandosi nella coltivazione, lavorazione e commercializzazione di frutta in guscio e piccoli frutti.

La produzione agricola si concentra sulle eccellenze del territorio irpino: nocciole, compresa la rinomata Nocciola Tonda Bianca di Avellino; noci coltivate e selezionate in loco; castagne, frutto tipico dei boschi della zona; e ciliegie, tra cui spicca la valorizzazione del marchio locale Ciliegia Baron Picella.

L’azienda non è nuova a questo rinomato premio, già conquistato nell’anno 2018.

Daniele Biondi