“RUOTE NELLA STORIA” SBARCA IN IRPINIA: IL 23 MAGGIO IL 2° CIRCUITO ACI AVELLINO TRA SOLOFRA, TERMINIO E LACENO

Avellino – Sabato 23 Maggio 2026 i motori del passato torneranno a rombare sulle strade dell’Irpinia. Prende il via l’atteso evento “Ruote nella Storia – Classic Experience”, prestigiosa manifestazione di auto storiche promossa e organizzata da ACI STORICO e dall’Automobile Club Avellino, presieduto dall’avvocato Stefano Lombardi. Quest’anno l’evento assume un valore ancora più significativo, celebrando i 100 anni di AC Avellino (1926-2026).
Il raduno, riservato esclusivamente ai Soci ACI, si snoderà lungo un suggestivo percorso tecnico e culturale che toccherà le località di Solofra, Terminio e Laceno, intitolato come 2° Circuito ACI Avellino.
Il Programma della Giornata
• Ore 8:30 – 9:30: Raduno delle vetture a Solofra, nella splendida cornice di Piazza San Michele.
• Ore 8:30 – 9:50: Verifiche sportive e controllo dei documenti per i partecipanti.
• A seguire: Briefing per i piloti presso il Bar “Cafè Divino” in Piazza San Rocco.
• In mattinata: Visita guidata culturale alla Collegiata di San Michele Arcangelo e a Palazzo Orsini.
• Ore 11:15: Partenza ufficiale della carovana da Solofra.
• L’Itinerario: I gioielli su quattro ruote attraverseranno Turci, Sala di Serino, il Monte Terminio, Verteglia e Montella, fino a raggiungere l’Altopiano del Laceno.
• Ore 13:10: Arrivo della prima vettura a Laceno e inizio del Test di Abilità.
• Ore 14:00: Pranzo sociale per tutti i partecipanti.
• Ore 16:30: Cerimonia di premiazione conclusiva e saluti finali.
Informazioni e Iscrizioni
L’organizzazione tecnica è curata dai funzionari dell’ACI e dagli Agenti Sara della provincia di Avellino con la supervisione di Vincenzo Napolillo Fiduciario Provinciale ACI Sport
Le iscrizioni all’evento sono aperte e dovranno essere tassativamente effettuate entro il 18 maggio 2026 presso le Agenzie SARA della provincia di Avellino. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Avellino, dal Comune di Solofra e dalla Proloco di Solofra.