Spari in pieno centro a Torre Annunziata: agguato in via Roma, uomo riesce a scappare

Paura in pieno centro a Torre Annunziata, dove questa mattina in via Roma sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un uomo che sarebbe stato il bersaglio di un agguato non andato a segno. Le informazioni sono ancora frammentarie e sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11 almeno due persone in sella a uno scooter avrebbero raggiunto il presunto obiettivo e aperto il fuoco. I colpi di pistola non hanno però raggiunto l’uomo, che si trovava a bordo di un altro ciclomotore ed è riuscito a fuggire, seminando gli aggressori.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo. «L’episodio avvenuto questa mattina in via Roma è di estrema gravità. Sparare colpi d’arma da fuoco in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti, è un fatto intollerabile», ha dichiarato il primo cittadino.

«Confido – ha aggiunto – che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto, individuando e assicurando alla giustizia i responsabili. Si tratta di episodi che colpiscono e allarmano profondamente la comunità e che richiedono una risposta ferma e coordinata da parte di tutte le istituzioni preposte alla sicurezza».

Intanto, in relazione anche al grave fatto di sangue avvenuto ad Arzano, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso profonda preoccupazione assicurando la massima attenzione delle istituzioni. «La magistratura e l’Arma dei Carabinieri stanno svolgendo indagini senza sosta per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili», ha affermato.

Il prefetto ha sottolineato come episodi di tale violenza siano inaccettabili per una comunità civile e ha annunciato un immediato rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. Nelle prossime ore, ad Arzano, a Marano di Napoli e nell’area a nord di Napoli saranno attivati servizi straordinari e controlli intensificati con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi criminali e ristabilire pienamente le condizioni di sicurezza.

La Prefettura continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione mantenendo alta l’attenzione sul territorio.