AVELLINO. Rossella Delle Donne candidata alla carica di consigliere comunale con Nargi Sindaca

” Mi sono fortemente voluta candidare con Laura Nargi Sindaco della citta’ di Avellino, nella lista Forza Avellino perche’ credo che sia giunto il momento di mettersi in gioco e dare una mano alla citta’ di Avellino per rinascire soprattutto da un punto di vista etico e sul piano della legalita’ e riprende il discorso turistico , culturale e commerciale che con la Sindacatura di Laura si stava portando avanti per il bene della citta’ e la crescita collettiva . Bisogna ripartire da qualla esperienza e dai risultati raggiunti, ritornando a sognare in grande. Sono certa che gli Avellinesi ci daranno fiducia anche questa volta.

Da candidata sto cercando di incontrare i cittadini e spiegare i punti del nostro programma parlando il lunguaggio della serieta’ e della onesta.

Una volta eletta , con la Sindaca Nargi portero’ in consiglio comunale i miei valori, la mia professionalita’ e la competenza che ho maturato nella mia vita” .