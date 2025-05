Si terrà sabato 10 maggio 2025, con partenza alle ore 16:00 da Piazza Libertà ad Avellino, la “Camminata Solidale – Next Step: il futuro in ogni passo”, promossa dal Comune di Avellino.

L’iniziativa è pensata per sensibilizzare la cittadinanza su temi sociali e promuovere uno stile di vita sano, attraverso il cammino come simbolo di speranza, inclusione e impegno civile.