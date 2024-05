AVELLINO. ESPOSITO: DOPO L’INTERVENTO DI STRISCIA, LA STRUTTURA COMMISSARIALE ANNULLI LA DELIBERA DEL 26 OTTOBRE 2023

La nota di Giovanni Esposito, candidato alla carica di Consigliere Comunale M5S.

Dopo il servizio andato in onda qualche giorno fa a Striscia la Notizia sulla vicenda del Centro per l’Autismo di Valle, da dove si è evinto che l’Ateneo dell’Università di Salerno non è mai stato realmente coinvolto né dal Comune è mai stato affidato loro il progetto di realizzazione del centro di ricerca, invito la struttura commissariale a procedere con l’annullamento in autotutela della delibera dell’Amministrazione Festa del 26 ottobre 2023, nella quale il Centro di Valle veniva affidato all’Humanitas.

Le famiglie con disabilità meritano rispetto, risposte, ma soprattutto chiarezza sul futuro della struttura tanto attesa da oltre vent’anni. Confido nella serietà e nell’impegno dei commissari nel portare a conclusione quanto lasciato ancora in sospeso anche dall’Amministrazione Festa.