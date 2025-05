Avellino, consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica: tra i premiati Giuditta Lippo, “Cavaliere” dopo oltre 40 anni nei Vigili del Fuoco

Durante la mattinata di oggi 30 maggio, presso il salone degli Specchi del Palazzo di Governo di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha conferito undici Onorificenze dell’Ordine al meririto della Repubblica Italiana, a persone della nostra Provincia che si sono particolarmente distinte per la loro opera svolta. Tra queste, la Signora Giuditta Lippo che ha prestato servizio presso i Vigili del Fuoco di Avellino per oltre 40 anni, distinguendosi sempre per la sua serietà professionale e indiscusse doti umane. A consegnare l’ambito riconoscimento, unitamente al Prefetto anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Arch. Maria Angelina D’agostino, che si è complimentata con la Signora Giuditta per il meritato titolo di Cavaliere della Repubblica.