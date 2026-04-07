GROTTAMINARDA. Riapertura della Chiesa di San Michele: domenica la benedizione del campanile

Domenica 12 aprile 2026 sarà una giornata di grande significato per la comunità di Grottaminarda (AV), con la riapertura al culto della Chiesa di San Michele e la benedizione del campanile, al termine degli interventi di restauro e conservazione.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 sul piazzale della chiesa, lato campanile, dove prenderanno il via i saluti istituzionali e gli interventi previsti dal programma.

Ad aprire l’incontro sarà il parroco don Rosario Paoletti, seguito dal commento storico affidato a Raffaele Masiello. Spazio poi agli aspetti tecnici con gli interventi sui lavori di restauro e conservazione artistica a cura di don Luigi De Paola e della ditta ISAAC. Le conclusioni saranno affidate al sindaco, dott. Marcantonio Spera.

Momento centrale della giornata sarà la preghiera di benedizione e la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da S. Ecc.za Mons. Sergio Melillo.

L’evento rappresenta non solo la restituzione di un luogo di culto alla comunità, ma anche un’occasione di riflessione sul valore storico, artistico e spirituale della Chiesa di San Michele, simbolo identitario del territorio.