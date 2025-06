Autostazione di Avellino, allarme sicurezza: due episodi in poche ore

AVELLINO – Due episodi preoccupanti si sono verificati nel pomeriggio di ieri all’interno dell’Autostazione di Avellino, riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza in una delle aree nevralgiche per il trasporto pubblico cittadino.

Il primo episodio ha visto come vittima una ragazza di appena 14 anni. Mentre si trovava all’interno della struttura, la giovane è stata avvicinata e importunata da un uomo. Visibilmente scossa, ha chiesto aiuto al personale in servizio e agli agenti di Polizia presenti in zona. Il presunto molestatore è stato bloccato e identificato.

Poco dopo, un altro uomo si è denudato davanti a un gruppo di ragazze, in un atto sconcertante e ingiustificabile. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno proceduto con una denuncia a carico dell’individuo.

Due episodi distinti ma gravi, che confermano la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine all’interno e nei pressi dell’Autostazione, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la zona viene spesso percepita come poco presidiata e potenzialmente pericolosa.

Il tema della sicurezza, già più volte sollevato da cittadini e pendolari, torna al centro del dibattito. Servono controlli più costanti e interventi mirati per garantire la tranquillità di chi ogni giorno utilizza i mezzi pubblici e transita da questo snodo fondamentale per la città.