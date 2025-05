ASL Avellino: corso di formazione per prevenire le aggressioni agli operatori sanitari

Sarà presentato giovedì 22 maggio, alle ore 9:00, presso l’Aula Pastore dell’ASL Avellino in via degli Imbimbo, il corso di formazione “La Prevenzione e la Gestione delle aggressioni a tutela degli operatori sanitari”, un’iniziativa promossa dalla Direzione Generale con il sostegno della Regione Campania, per contrastare un fenomeno sempre più allarmante: le aggressioni – verbali e fisiche – al personale sanitario.

L’obiettivo del corso è duplice: da un lato rafforzare le competenze professionali degli operatori attraverso un aggiornamento normativo e pratico, dall’altro fornire strumenti concreti di tutela per affrontare con maggiore sicurezza situazioni critiche all’interno delle strutture sanitarie.

Alla presentazione interverranno:

Mario Nicola Vittorio Ferrante , Direttore Generale ASL Avellino

Maria Concetta Conte , Direttore Sanitario ASL Avellino

Franco Romano, Direttore Amministrativo ASL Avellino

Seguiranno gli interventi delle massime autorità istituzionali e delle forze dell’ordine:

Rossana Riflesso , Prefetto di Avellino

Pasquale Picone , Questore di Avellino

Domenico Airoma , Procuratore della Repubblica di Avellino

Domenico Albanese , Comandante Provinciale Carabinieri

Leonardo Erre, Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Il programma formativo sarà illustrato dai responsabili scientifici:

Almerico Ippoliti , Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ASL Avellino

Maria Rosaria Troisi, Direttore UOC Qualità, Accreditamento, Rischio Clinico e Formazione ASL Avellino

L’iniziativa nasce in risposta al crescente numero di episodi di violenza che colpiscono medici, infermieri e operatori sanitari in tutta Italia, e si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione e cultura della sicurezza sul lavoro.

“Tutelare chi si prende cura degli altri – sottolinea il Direttore Generale Ferrante – è una priorità assoluta. Questo corso rappresenta un passo concreto verso un sistema sanitario più sicuro, giusto e rispettoso.”

La salute e la sicurezza degli operatori sono il primo presidio per una sanità che funzioni. Prevenire le aggressioni è un dovere morale e istituzionale.