Baiano, XII edizione della “Festa della maggiore età”, Teatro Colosseo, 2 giugno 2025

Il Circolo Sociale di Baiano è un sodalizio attivo dal 1890. I suoi soci, orgogliosi dell’appartenenza ad una comunità civile, disciplinata e accomunata da Fede e tradizioni, hanno sempre contribuito al progresso del paese, favorendo confronto e solidarietà sociale. Ed è questa sensibilità sociale che, nel 2012, convinse la dirigenza a dedicare tempo e attenzione a ricucire i rapporti tra generazioni: da un lato i giovanissimi, la Generazione Z, nata dagli anni novanta, e dall’altro la generazione X (anni 65 – 80, i genitori) o i Millenial oppure perfino i Boomers, ovvero i nonni (anni 50). Il distacco tra generazioni ha sempre storicamente caratterizzato le vicende e la storia dell’umanità ma non era mai stato così profondo e lacerante come in questi ultimi anni.

Costruire un dialogo tra generazioni diverse, tra padri e figli, ci apparve un dovere morale di un sodalizio sempre inserito a pieno titolo nella vita pulsante della comunità. Con questa finalità nacque la prima “Festa della Maggiore Età” con un profondo significato: la comunità intera allarga le braccia per accogliere i ragazzi diventati maggiorenni, per far loro sentire che, da figli di questa comunità, possono sempre contare sulla collettività. In un mondo globalizzato e appiattito nel quale tutti sembrano uguali, la finalità è quella di evidenziare il valore delle proprie radici, della propria appartenenza; è un modo per manifestare vicinanza e affetto in un momento in cui il loro futuro è messo in discussione da una terribile crisi che ha colpito soprattutto i giovani; è un augurio collettivo a fare bene nella vita, a immaginare progetti ambiziosi e lungimiranti, a realizzare i propri sogni.

E’ una osmosi di valori che avvicina i due mondi: l’anziano offre esperienza, capacità di giudizio, equilibrio e saggezza; manifesta fiducia nei giovani, ne apprezza le qualità, condivide e incoraggia le loro le idee, la loro creatività. In cambio, i giovani esprimono con rispetto le loro ambizioni, il loro modo di intendere la vita, gli ideali da perseguire, il rinnovarsi dei valori e dei costumi di vita. Il tutto in uno scenario di ascolto e comprensione reciproca, senza i giudizi prevenuti che spesso inquinano i rapporti. E’ la costruzione, dunque, di un dialogo fondamentale per il progresso e la crescita della comunità.

Il 2 giugno prossimo, in occasione della Festa della Repubblica, celebreremo la dodicesima edizione della Festa della Maggiore Età, sempre con la preziosa collaborazione della Pro Loco, del Forum Giovani, e con il sostegno e patrocinio del Comune. Sarà una bellissima giornata di festa nella quale ci ritroveremo uniti e solidali. Una foto di gruppo costituirà un prezioso ricordo della giornata.

L’invito è esteso alla comunità intera.

La partecipazione ha il significato di manifestare amore e fiducia per le giovani generazioni e offrire testimonianza concreta di una comunità unita e solidale.

Circolo Sociale 1890- Pro Loco Baiano, “Festa della Maggiore Età” 2 giugno 2025 – Teatro Colosseo. “La comunità di Baiano accoglie e festeggia i neo maggiorenni”. La manifestazione avrà inizio alle ore 11.00 in piazza Napoletano con l’esecuzione del Silenzio fuori ordinanza per onorare i nostri caduti in guerra.

Il programma completo sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Ecco le foto dell’edizione 2016