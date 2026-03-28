100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Giuseppe Canonico festeggia 60 anni: gli auguri della famiglia

AVELLA – Un traguardo importante celebrato con l’affetto delle persone più care. Giuseppe Canonico compie 60 anni e festeggia questo momento speciale nella sua Avella, circondato dall’amore della famiglia.

Sessant’anni rappresentano una tappa significativa, fatta di esperienze, valori e legami costruiti nel tempo. Un percorso di vita segnato da impegno, dedizione e affetto, che oggi viene celebrato con grande gioia.

“Che questo compleanno sia solo l’inizio di una nuova fase ricca di serenità, salute e soddisfazioni. I 60 anni sono un nuovo punto di partenza, da vivere con entusiasmo e con il sorriso”.

A Giuseppe giungono gli auguri più sinceri da tutta la famiglia e, in modo particolare, dal cognato Fiore, che ha voluto dedicargli un pensiero speciale in questo giorno così importante.

Una giornata di festa e condivisione per celebrare una vita vissuta intensamente e guardare con fiducia al futuro.

Auguri Giuseppe!