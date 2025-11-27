Will Hunt (Evanescence) porta in Italia la sua “Grunge Night”: a Vallesaccarda un omaggio esplosivo ai Nirvana e alle leggende del rock

Will Hunt, noto come batterista del gruppo Gothic Metal degli Evanescence, in tour in Italia con lo spettacolo “Grunge Night”, un omaggio principalmente ai Nirvana e a Kurt Cobain con una scaletta che prevede anche l’esecuzione di successi dei Pearl Jam, Foo Fighters, Whitesnake, AC/DC, Van Halen e molti altri. Con lui suoneranno due musicisti di eccezione che hanno calcato prestigiosi palchi a livello mondiale: Clayton Sturgeon (voci, chitarra) e Steve Armeli (basso).

Dopo lo straordinario successo estivo di “Vallesaccarda in Rock”, che ha visto l’esibizione in Piazza Addesa del trio “Heroes & Monsters” con Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, e di Todd Kernstorna, ritorna la grande musica nel paese della Baronia, da sempre scenario di importanti eventi musicali.

Questa volta la location sarà il Centro Sociale di Vallesaccarda che per la serata del 3 dicembre 2025, a partire dalle ore 21.30, si vestirà a festa per ricreare fedelmente l’atmosfera dei grandi concerti rock, con l’energia e la sensazione di rivivere momenti epici di band leggendarie.

Racconta lo statunitense Hunt: «Portare la nostra musica in Italia è sempre un’esperienza emozionante e piena di divertimento. È un vero onore per noi ripercorrere, come in un viaggio, la musica di band che hanno lasciato un segno indelebile su intere generazioni. L’energia che si crea con il pubblico è semplicemente contagiosa, e non vediamo l’ora di esibirci per un pubblico che ormai consideriamo amichevolmente affezionato”.

