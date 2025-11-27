Lauro, all’Auditorium San Filippo Neri l’edizione annuale di “D’amore non si muore”: una mattinata di impegno e sensibilizzazione

Questa mattina, all’interno dell’Auditorium San Filippo Neri, si è svolta l’edizione annuale di “D’amore non si muore”, iniziativa promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Lauro in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’evento ha rappresentato un momento di ascolto, confronto e responsabilità civile, arricchito quest’anno dal progetto solidale “Un Natale per dire Basta!”, che unisce memoria, sensibilizzazione e sostegno concreto alle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

A presiedere l’incontro è stata l’Assessore alle Pari Opportunità, Ilaria Aschettino, che ha portato i saluti del Sindaco Rossano Sergio Boglione e dell’intera Amministrazione Comunale. Il presidente di Fonte Nova, Domenico Fiore, ha rivolto un ringraziamento all’Amministrazione e ai partecipanti, aprendo la serie degli interventi.

Sono seguite le relazioni della dirigente scolastica Maria Siniscalchi e dello psicologo Luigi Ferraro, che hanno approfondito aspetti educativi, sociali e psicologici legati al tema della violenza sulle donne.

Nel corso della mattinata è stato trasmesso un videomessaggio della Presidente dell’Associazione “Dream Team – Donne in Rete”, che ha illustrato le attività del Centro Antiviolenza e ha ringraziato il Comune di Lauro e l’Associazione Fonte Nova per il sostegno.

Spazio anche agli studenti, protagonisti con riflessioni, domande e cartelloni condivisi con i relatori e con il luogotenente Giovanni Pagano, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lauro.

L’iniziativa si è conclusa con l’interpretazione del brano “Quello che le donne non dicono”, eseguito da una studentessa dell’Istituto comprensivo “B. Croce”, che ha chiuso simbolicamente la mattinata.

Un ringraziamento è stato rivolto ai relatori, ai docenti, agli studenti, alle Forze dell’Ordine, all’ACM e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.

Resta attiva fino al 31 dicembre la campagna del panettone solidale, il cui ricavato sosterrà il progetto “Un Natale per dire Basta!” e le attività dell’Associazione Dream Team – Donne in Rete.

Per informazioni e prenotazioni:

329 4020110 – 327 8555775. Fonte pagina Facebook comune di Lauro