Afragola, inseguimento ad alta velocità: 33enne di Caivano arrestato dopo la fuga

Afragola – Serata di tensione ieri nelle strade del centro, dove un uomo di 33 anni, residente a Caivano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato al termine di un inseguimento ad alta velocità.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti del Commissariato di Afragola stavano monitorando via Arturo De Rosa quando hanno notato il 33enne mentre avrebbe ceduto qualcosa a un altro individuo. Alla vista della pattuglia, l’uomo è risalito rapidamente a bordo del suo veicolo tentando di far perdere le proprie tracce.

Ne è nato un inseguimento a forte velocità tra le strade cittadine: il fuggitivo ha effettuato manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio automobilisti e passanti. Durante la fuga avrebbe persino investito gli operatori di polizia impegnati a bloccarlo.

La corsa è finita poco dopo, quando gli agenti sono riusciti a fermarlo e mettere in sicurezza l’area. Per il 33enne è scattato l’arresto, mentre sono in corso accertamenti sulla dinamica, sulle sostanze cedute e sull’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Indagini in corso da parte del Commissariato di Afragola.